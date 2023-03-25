Результативність нового капітана французів приголомшує.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 березня 2023, 13:27
Напередодні збірна Франції впевнено переграла Нідерланди в першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.
Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу
Два з чотирьох м’ячів у звітному протистоянні на свій рахунок записав нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе, який уперше вивів команду на поле в статусі капітана.
Ці влучні постріли дозволили 24-річному виконавцю увійти до п’ятірки найкращих бомбардирів за всю історію країни.
Окрім цього, вони забезпечили Мбаппе подолання позначки в 11 голів за сезону у складі національної команди.
Останній раз цей рубіж долав Мішель Платіні — четвертий за кількістю голів за Францію — у сезоні-1983/84, забивши тоді загалом 12 м’ячів за кампанію.
Від Мбаппе цього сезону також страждали захисти Австрії (1 гол), Австралії (1), Данії (2), Польщі (2) та Аргентини (3).
У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.