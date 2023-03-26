Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник норвезької збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру відбору Євро-2024 проти Іспанії (0:3).

"Можливо, говорити, що ми мали перемагати, було б занадто, але це була гра, в якій ми заслужили на нічию. Якби ми забили свої моменти, це була б одна з найкращих виїзних ігор для Норвегії за сто років. Коли вони забили другий гол, з нас ніби вийшло повітря, але я дуже задоволений першими 84 хвилинами.

Ми стежили за роботою Де Ла Фуенте з команди U-21, і ми дуже поважаємо його як тренера, і ми вважаємо, що в нього все вийде.

Мої гравці працювали дуже добре, якби ми забили те, що мали. Гра могла б бути майже бездоганною. Ми розчаровані тим, що упустили так багато моментів після контратак та кутових. Ми не мали пропускати третій гол, але коли був забитий другий гол, він спустошив нас як фізично, так і морально.

Загалом грати так добре і створювати так багато моментів на виїзді було дуже добре, але тепер настав час відкласти все убік і зосередитися на наступній грі, яка стає важливішою", — наводить слова Сольбаккена прес-служба УЄФА.

Свій наступний матч Норвегія проведе проти Грузії у рамках відбору Євро-2024. Гра відбудеться 28 березня, о 19:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Норвегія.