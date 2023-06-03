Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці національної команди чотири футболісти, які представляють клуби з рф.

Федерація футболу Вірменії на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних футболістів на найближчі матчі відбору Євро-2024.

У заявку команди колишнього головного тренера збірної України Олександра Петракова потрапили чотири футболісти, які виступають у країні-404. Це Георгій Арутюнян (Краснодар), Наїр Тікнізян (Локомотив), Едуард Сперцян (Краснодар) та Хорен Байрамян (Ростов).

Воротарі: Огнен Чанчаревич (Алашкерт), Арсен Бегларян (Урарту), Станіслав Бучнев (Пюнік).

Захисники: Вараздат Ароян (Астана), Камо Оганесян (Астана), Георгій Арутюнян (Краснодар), Наїр Тікнізян (Локомотив), Андре Чалишир (Бромапойкарна) , Жірайр Маргарян (Урарту), Ерік Пілоян (Урарту), Давид Давидян (Пюнік), Сергій Мурадян (Ноа), Тарон Восканян (Алашкерт), Стьопа Мкртчян (БКMA).

Півзахисники/Нападники: Едуард Сперцян (Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов), Тігран Барсегян (Слован), Ваан Бічахчян (Погонь), Жірайр Шагоян (ЦСКА Софія), Лукас Селараян (Коламбус Крю), Артак Дашян (Пюнік), Оганес Арутюнян (Пюнік), Угочукву Іву (Урарту), Вбеймар Ангуло (Алашкерт), Артур Серобян (Арарат-Вірменія), Грант-Леон Ранос (Боруссія Менхенгладбах), Норберто Балекян (Бока Хуніорс), Артур Міранян (Алашкерт).

Перша гра для Вірменії пройде проти Уельсу (16 червня), а потім команда Петракова зіграє з Латвією (19 червня).