Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

5 фахівців допомагатимуть Сергію Станіславовичу.

Оприлюднено тренерський штаб Сергія Реброва у збірній України. Допомагатимуть Сергію Станіславовичу п'ять фахівців:

- Вісенте Гомес — відповідатиме за фізичну й тактичну підготовку гравців;

- Альберто Босх — збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд;

- Унаї Мельгоса — збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних;

- Гліб Платов — тренер-аналітик;

- Рустам Худжамов — тренер воротарів.

Першим суперником Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України стане збірна Німеччини. Ювілейний матч для німецької національної команди відбудеться 12 червня в Бремені.