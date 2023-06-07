5 фахівців допомагатимуть Сергію Станіславовичу.
Фото прес-служби УАФ
07 червня 2023, 13:12
Оприлюднено тренерський штаб Сергія Реброва у збірній України. Допомагатимуть Сергію Станіславовичу п'ять фахівців:
- Вісенте Гомес — відповідатиме за фізичну й тактичну підготовку гравців;
- Альберто Босх — збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд;
- Унаї Мельгоса — збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних;
- Гліб Платов — тренер-аналітик;
- Рустам Худжамов — тренер воротарів.
Першим суперником Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України стане збірна Німеччини. Ювілейний матч для німецької національної команди відбудеться 12 червня в Бремені.