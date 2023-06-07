Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На керманича очікують два непростих відбіркових цикли.

7 червня 2023 року відбулась урочиста презентація нового головного тренера збірної України, яким став український фахівець Сергій Ребров.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко під час оголошення про призначення 49-річного фахівця на нову посаду окремо наголосив на тривалості його контракту.

Угода поміж сторонами була підписана строком до 30 липня 2026 року.

Таким чином Ребров очолюватиме Головну команду країни під час кваліфікаційних раундів то чемпіонату Європи-2024 та чемпіонату світу-2026, із перспективою виходу до фінальної частини турніру, що відбуватиметься в США, Канаді та Мексиці.