Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Це буде перша гра збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Товариський матч між збірними Німеччини та України обслуговуватиме бригада арбітрів із Греції. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу буде Анастасіос Сідіропулос, а його помічниками – Райнхарт Буксбаум та Хасан Кула. Резервним рефері призначено Іоанніса Пападопулоса.

За системою ВАР стежитиме Арістотеліс Діамантопулос, якому допомагатиме Спірідон Зампалас.

Зазначимо, що Сідіропулос двічі обслуговував матчі збірної України у Лізі націй. Вперше це було у вересні 2018 року проти Словаччини (1:0), а потім у вересні 2022 року проти Шотландії (0:0).

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00 за київським часом.