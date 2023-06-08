Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Національна команда зіграє товариський матч.

Збірна України прилетіла до Німеччини, щоб провести контрольний поєдинок проти місцевої команди.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до Німеччини синьо-жовті прибули о 15:30 за місцевим часом.

Зважаючи на довгу й виснажливу дорогу, тренерський штаб вирішив провести сьогодні в готелі стретчинг для відновлення.

Перше тренування під керівництвом нового наставника Сергія Реброва відбудеться завтра на полі футбольного центру бременського Вердера.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що став відомий тренерський штаб Сергія Реброва у збірній України.