Національна команда зіграє товариський матч.
Збірна України, фото УАФ
08 червня 2023, 20:27
Збірна України прилетіла до Німеччини, щоб провести контрольний поєдинок проти місцевої команди.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до Німеччини синьо-жовті прибули о 15:30 за місцевим часом.
Зважаючи на довгу й виснажливу дорогу, тренерський штаб вирішив провести сьогодні в готелі стретчинг для відновлення.
Перше тренування під керівництвом нового наставника Сергія Реброва відбудеться завтра на полі футбольного центру бременського Вердера.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що став відомий тренерський штаб Сергія Реброва у збірній України.