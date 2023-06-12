Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".
Німеччина - Україна, getty images
12 червня 2023, 22:55
Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.
Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти німців.
Зазначимо, що Циганков став найкращим гравцем матчу проти Німеччини за версією двох статистичних порталів — Fotmob та Sofascore.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.