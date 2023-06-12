Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти німців.

Зазначимо, що Циганков став найкращим гравцем матчу проти Німеччини за версією двох статистичних порталів — Fotmob та Sofascore.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.