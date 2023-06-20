Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще одне досягнення для зіркового португальця.

Сьогодні, 20 червня, відбудеться матч відбіркового етапу Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Ісландії та Португалії.

Вже відомі стартові склади збірних і в команді Роберто Мартінеса на полі з перших хвилин зіграє нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду.

За інформацією Football Tweet, Роналду стане першим футболістом в історії, якому вдасться взяти участь у 200 матчах у футболці національної команди.

На даний момент 38-річний португалець провів 199 матчів, у яких забив 122 голи та віддав 43 результативні передачі.

Нагадаємо, матч Ісландія — Португалія розпочнеться о 21:45 за київським часом.