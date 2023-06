Напередодні зірковий нападаючий Ліонель Мессі підтвердив інформацію про те, що після завершення свого контракту з Парі Сен-Жерменом він продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

Відомий англійський журналіст Пірс Морган, який за сумісництвом товаришує з форвардом Ан-Насра Кріштіану Роналду, відреагував на цю новину.

"Отже, Мессі залишає елітний футбол у 35 років, на три роки раніше, ніж Роналду.

Мабуть, тепер ми будемо читати/чути все ті ж уїдливі, глузливі статті спортивних журналістів/експертів, які вони писали/говорили про Кріштіану, чи не так? (Спойлер: не будемо)", — написав Пірс Морган в своєму Twitter.

So, Messi quits elite football at 35, three years earlier than Ronaldo. Presumably, we'll now read/hear all the same scathing, mocking pieces by sportswriters/pundits that they wrote/said about Cristiano — right? (Spoiler alert: we won't.) https://t.co/FHHWC7n2ZJ