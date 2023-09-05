Вінгер Манчестер Сіті отримав пошкодження.
Джек Гріліш, getty images
05 вересня 2023, 00:09
Збірна Англії втратила чергового гравця перед матчем проти збірної України в рамках відбору до ЄВРО 2024 року.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Англії, Джек Гріліш приїхав у національну команду з пошкодження. У вінгера Манчестер Сіті травма стегна.
Через втрати Гарет Саутгейт довикликав у команду Кірана Тріпп'єра, проте він приїде лише 6 вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Александр-Арнольд не візьме участь в матчі збірної Англії та України через пошкодження.