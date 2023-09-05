Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер Манчестер Сіті отримав пошкодження.

Збірна Англії втратила чергового гравця перед матчем проти збірної України в рамках відбору до ЄВРО 2024 року.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Англії, Джек Гріліш приїхав у національну команду з пошкодження. У вінгера Манчестер Сіті травма стегна.

Через втрати Гарет Саутгейт довикликав у команду Кірана Тріпп'єра, проте він приїде лише 6 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Александр-Арнольд не візьме участь в матчі збірної Англії та України через пошкодження.