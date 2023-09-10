Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Автор голу отримав високу оцінку.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією та зберегла другий рядок у таблиці групи C (1:1).

Статистичний портал FotMob традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, найкращим гравцем у складі команди Сергія Реброва став Олександр Зінченко з оцінкою 7,8 бала.

Вище за нього показник лише у Кайла Вокера, який також відзначився забитим голом.

Оцінки за версію FotMob:

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua. Наступний поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.