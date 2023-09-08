Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фантастичний початок сезону від досвідченого француза може закінчитись травмою.

У матчі п'ятого туру відбіркового етапу Євро-2024 збірна Франції обіграла Ірландію (2:0).

У цій зустрічі ушкодження отримав французький нападник Мілана Олів'є Жиру, якого замінили на 25 хвилині. Примітно, що через хвилину Маркус Тюрам, який вийшов на заміну, забив другий м'яч французів.

Після матчу головний тренер Дідьє Дешам заявив, що травма 36-річного француза не має бути серйозною.

"У Жиру була невелика проблема з кісточкою, тому що під час удару він її підвернув. На жаль, йому було надто боляче, тому його довелося замінити", — сказав Дешам в ефірі TF1.

Можливо, травма несерйозна, оскільки Олів'є був помічений у другому таймі на лаві запасних із льодом на кісточці.

У нинішньому сезоні Жиру провів три матчі за Мілан, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Ірландія.