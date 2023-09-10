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Фани збірної України назвали Зінченка найкращим гравцем матчу проти англійців.

Напередодні вболівальники визнали Олександра Зінченка найкращим гравцем матчу збірної України проти збірної Англії. У ньому гравець відзначився голом. Після гри він прокоментував отримання нагороди та результат матчу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Автор єдиного голу "синьо-жовтих" у ворота англійців був визнаний "Левом матчу". Зінченко відзначив підтримку вболівальників та пояснив, як на його думку вдалося здобути такий результат.

"Я хотів би віддати цю нагороду всім уболівальникам збірної України, тому що вони здобули цей результат. З їхньою підтримкою програти було неможливо. Я розумію, що збірна Англії є однією з найкращих у світі, але ми разом із нашими прихильниками забезпечили собі хороший підсумок зустрічі.

Ми зробили правильні висновки з першого матчу з англійцями. Проаналізували наші хороші дії й не дуже. Ми розуміли, що багато часу доведеться працювати в обороні, грати як єдине ціле, як одна команда. Тоді моменти будуть обов'язково. Так і сталося.

В епізоді із забитим м'ячем команда дуже добре вийшла в атаку. Віктор та Фіма класно зіграли на своєму фланзі, а я просто виконував свою роботу й намагався бути в тому місці, де я маю бути.

Щодо поєдинку з Італією, то перш за все нам треба відновитися. Кожен із нас розуміє, що йому потрібно робити, тому я сподіваюся, що часу на відновлення до дуже важливої гри в нас вистачить", – сказав гравець лондонського Арсеналу та збірної України.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.