Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 11 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку шостого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Уельсу в гостях здобула перемогу над національною командою Латвії (2:0).

Три набрані очки команді Роба Пейджа принесли забиті м'ячі у виконанні Аарона Ремзі та Девіда Брукса.

Також цей матч запам'ятався досить дивним та неоднозначним суддівським рішенням, у якому мали видаляти гравця збірної Латвії, але арбітр обійшовся жовтою карткою.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Латвія — Уельс у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Латвія – Уельс 0:2

Голи: Ремзі, 29 (з пенальті), Брукс, 90+6.

Латвія: Озолс, Циганікс, Дубра, Черномордійс, Савальнієкс, Ікаунієкс, Тоберс, Емсіс, Яунземс (Дашкевічс, 86), Улдрікіс (Регжа, 86), Кролліс.

Уельс: Ворд, Девіс, Родон, Міфем, Ремзі (Брукс, 49), Вілсон, Вільямс, Ампаду, Робертс, Джеймс, Джонсон (Бредшоу, 87).

Попередження: Дубра, Савальнієкс, Ікаунієкс, Емсіс, Тоберс, Циганікс — Вільямс, Мефам.