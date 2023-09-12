Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 11 вересня 2023 року, 21:45.
Латвія – Уельс, faw.cymru
12 вересня 2023, 08:23
У поєдинку шостого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Уельсу в гостях здобула перемогу над національною командою Латвії (2:0).
Три набрані очки команді Роба Пейджа принесли забиті м'ячі у виконанні Аарона Ремзі та Девіда Брукса.
Також цей матч запам'ятався досить дивним та неоднозначним суддівським рішенням, у якому мали видаляти гравця збірної Латвії, але арбітр обійшовся жовтою карткою.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Латвія — Уельс у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:
Латвія – Уельс 0:2
Голи: Ремзі, 29 (з пенальті), Брукс, 90+6.
Латвія: Озолс, Циганікс, Дубра, Черномордійс, Савальнієкс, Ікаунієкс, Тоберс, Емсіс, Яунземс (Дашкевічс, 86), Улдрікіс (Регжа, 86), Кролліс.
Уельс: Ворд, Девіс, Родон, Міфем, Ремзі (Брукс, 49), Вілсон, Вільямс, Ампаду, Робертс, Джеймс, Джонсон (Бредшоу, 87).
Попередження: Дубра, Савальнієкс, Ікаунієкс, Емсіс, Тоберс, Циганікс — Вільямс, Мефам.