У матчі шостого туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Уельсу в гостях обіграла Латвію (2:0).

Перемогу команді Роба Пейджа забезпечили забиті м'ячі у виконанні Аарона Ремзі та Девіда Брукса.

Проте, головна незрозуміла подія в матчі сталася в середині другого тайму, коли на 64 хвилині Давіс Ікауніекс у грубому підкаті з високо піднятою ногою зрубав Джордана Джеймса.

Спочатку головний арбітр Міхал Оченаш зі Словаччини показав гравцеві збірної Латвії жовту картку, але потім він пішов дивитися відеоповтор і за всієї дикості грубого порушення правил — не змінив свого рішення.

The Ref and VAR gave a yellow for this on JJ pic.twitter.com/Zhbf0mExHK