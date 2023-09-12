Команда Роба Пейджа здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Давіс Ікауніекс, Getty Images
12 вересня 2023, 07:48
У матчі шостого туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Уельсу в гостях обіграла Латвію (2:0).
Перемогу команді Роба Пейджа забезпечили забиті м'ячі у виконанні Аарона Ремзі та Девіда Брукса.
Проте, головна незрозуміла подія в матчі сталася в середині другого тайму, коли на 64 хвилині Давіс Ікауніекс у грубому підкаті з високо піднятою ногою зрубав Джордана Джеймса.
Спочатку головний арбітр Міхал Оченаш зі Словаччини показав гравцеві збірної Латвії жовту картку, але потім він пішов дивитися відеоповтор і за всієї дикості грубого порушення правил — не змінив свого рішення.
Команди продовжили грати у рівних складах.
Після п'яти ігор Уельс та Латвія займають два останні місця у групі D, набравши сім та нуль очок відповідно. Попереду Хорватія, Туреччина та Вірменія.