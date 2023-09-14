Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецька національна команда може опинитися у скрутному становищі перед домашнім чемпіонатом Європи.

Збірна Німеччини може бути у скрутному становищі, якщо їй найближчим часом не вдасться домовитися з новим головним тренером. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, виконувач обов'язків головного тренера німецької збірної Руді Феллер не має бажання продовжувати очолювати національну команду, незважаючи на останню перемогу над Францією (2:1) у товариській зустрічі.

Зазначається, що Феллер повідомив про це Німецький футбольний союз, але зазначив, що хотів би, щоб його помічники Ганнес Вольф та Сандро Вагнер продовжили працювати в тренерському штабі збірної.

Раніше була інформація, що НФС розпочав переговори з колишнім головним тренером Баварії Юліаном Нагельсманном.

Свої найближчі матчі Німеччина проведе у жовтні, де заплановано спаринги проти США та Мексики.