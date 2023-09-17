Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тиск на діючого головного тренера турків почав зростати.

Італієць Вінченцо Монтелла входить у число головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Туреччини, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.

Тиск на нинішнього керманича турецької збірної німця Штефана Кунца почав зростати. Найближчими тижнями він може залишити команду, що спонукає Футбольну асоціацію Туреччини почати пошук майбутньої заміни Кунца.

За даними TMW, у Туреччині визначили Монтеллу як сильного кандидата і зараз ведуть переговори з ним. У червні 49-річний спеціаліст покинув турецький клуб Адана Демірспор, який він зумів привести до 4-го місця у місцевій Суперлізі сезону 2022/23.

Після п'яти матчів збірна Туреччини посідає 2-ге місце у своїй відбірковій групі Євро-2024. Вони поступаються хорватам (мають гру у запасі) лише за додатковими показниками. Відрив від переслідувачів (Вірменії та Уельсу) становить 3 очки.