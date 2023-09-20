Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецька збірна може невдовзі отримати нового головного тренера.

У Туреччині погодили звільнення німця Штефана Кунца з посади головного тренера національної збірної, повідомив офіційний сайт місцевої футбольної федерації.

60-річний німецький спеціаліст очолив збірну Туреччини 19 вересня 2021 року. З того часу турки провели під його керівництвом 20 матчів, в яких здобули 12 перемог, тричі зіграли внічию та 5 разів програли.

Після п'яти матчів збірна Туреччини посідає 2-ге місце у своїй відбірковій групі Євро-2024. Вони поступаються хорватам (мають гру у запасі) лише за додатковими показниками. Відрив від переслідувачів (Вірменії та Уельсу) становить 3 очки.

Нагадаємо, що до призначення на місце Кунца дуже близький екстренер Фіорентини та Мілана, 49-річний італієць Вінченцо Монтелла.