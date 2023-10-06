Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

34-річний німець знову може бути задіяний у національній команді.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс отримає виклик до розташування збірної Німеччини. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, таке рішення особисто ухвалив новий головний тренер національної команди Юліан Нагельсманн.

Нагадаємо, Гуммельс у футболці збірної ставав чемпіоном світу у 2014 році та брав бронзу чемпіонатів Європи у 2012 та 2016 роках.

На рахунку 34-річного німця, який дебютував у збірній у травні 2010 року, 76 матчів, п'ять забитих м'ячів та сім асистів.

Свій останній матч у збірній Гуммельс провів у 1/8 фіналу Євро-2020 проти Англії (0:2).

Цього місяця збірна Німеччини проведе два товариські матчі, а суперниками будуть — США (14 жовтня) та Мексика (18 жовтня).