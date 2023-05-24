Німеччина

Захисник залишається в дортмундській команді.

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту із захисником Матсом Гуммельсом.

Угода з 34-річним оборонцем продовжена до 30 червня 2024 року.

Borussia Dortmund is delighted to announce Mats Hummels has extended his contract until June 30th, 2024 ✍️ pic.twitter.com/7iP0mUAxuI — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 24, 2023

Нагадаємо, Гуммельс є вихованцем Баварії, яку залишив у нульових та перейшов у Боруссію Дортмунд, де спершу був капітаном та виступав в проміжку часу до 2016 року, а в 2019 після вояжу у Мюнхен повернувся у клуб.

Разом з рурцями він двічі ставав чемпіоном Німеччини.