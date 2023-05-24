Захисник залишається в дортмундській команді.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
24 травня 2023, 15:46
Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту із захисником Матсом Гуммельсом.
Угода з 34-річним оборонцем продовжена до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, Гуммельс є вихованцем Баварії, яку залишив у нульових та перейшов у Боруссію Дортмунд, де спершу був капітаном та виступав в проміжку часу до 2016 року, а в 2019 після вояжу у Мюнхен повернувся у клуб.
Разом з рурцями він двічі ставав чемпіоном Німеччини.