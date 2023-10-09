Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер не встиг залікувати травму.

Збірна Англії розпочала підготовку до жовтневих матчів відбіркового циклу чемпіонату Європи 2024 року.

Як повідомляє Англійська футбольна асоціація, команді не допоможе вінгер Арсеналу Букайо Сака, який ще не відновився після травми.

"Сака пройшов огляд медичної команди Англії, і було вирішено, що гравець продовжить реабілітацію у своєму клубі", — йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував стан лідера своєї команди Букайо Саки.