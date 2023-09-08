Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Солідне підкріплення команди Гарета Саутгейта.

Хороші новини для вболівальників збірної Англії перед матчем відбірного циклу Євро-2024 проти України. Про це повідомляє Football Daily.

За інформацією джерела, одразу троє футболістів, які раніше були відсутні у тренувальному процесі національної команди, повернулися до роботи у загальній групі "трьох левів".

Йдеться про захисника Челсі Леві Колвілла, вінгера Арсеналу Букайо Сака та нападника Ньюкасла Каллума Вілсона.

Нагадаємо, у першому матчі команд у відбірковій групі Англія обіграла Україну з рахунком 2:0, при цьому другий м'яч у ворота "синьо-жовтих" забив Сака.

Матч Україна – Англія відбудеться завтра, 9 вересня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.