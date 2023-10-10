Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дідьє Дешам розповів про нинішній стан Кіліана Мбаппе.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував погану форму зіркового нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, який вперше з 2021 року не зміг забити у чотирьох матчах поспіль.

"Мбаппе зараз перебуває не в найкращій формі. У гравців такого статусу це завжди одразу помітно.

З приводу тих моментів, що він мав у недільному матчі, він все чудово знає. Все одно він був гарний, особливо у другому таймі, він був мобільний і старався.

Все, що він пережив минулого літа, весь цей ритм ігор через кожні три дні виправдовують не найкращу форму. Головне — він усміхається, він щасливий", — наводить слова Дешама прес-служба Федерації футболу Франції.

Свій найближчий матч збірна Франції проведе проти Нідерландів (13 жовтня) у рамках відбору Євро-2024, після чого буде спаринг проти Шотландії (17 жовтня).