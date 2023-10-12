Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гра була запланована на 15 жовтня.

Матч відбіркового циклу Євро-2024 між збірними Косова та Ізраїлем було перенесено на невизначений термін. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Спочатку гра була запланована на 15 жовтня, а нова дата буде оголошена пізніше.

До цього УЄФА переніс поєдинок Ізраїль – Швейцарія, яку тепер заплановано на 15 листопада.

Нагадаємо, УЄФА була змушена перенести матчі збірної Ізраїлю через терористичну атаку організації ХАМАС на країну.