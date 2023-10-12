Гра була запланована на 15 жовтня.
Гравці збірної Ізраїля, Getty Images
12 жовтня 2023, 18:25
Матч відбіркового циклу Євро-2024 між збірними Косова та Ізраїлем було перенесено на невизначений термін. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Спочатку гра була запланована на 15 жовтня, а нова дата буде оголошена пізніше.
До цього УЄФА переніс поєдинок Ізраїль – Швейцарія, яку тепер заплановано на 15 листопада.
Нагадаємо, УЄФА була змушена перенести матчі збірної Ізраїлю через терористичну атаку організації ХАМАС на країну.