Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До абсолютного рекорду лише шість забитих м'ячів.

Збірна Норвегії у матчі сьомого туру відбору Євро-2024 у гостях розгромила Кіпр (4:0).

У цьому поєдинку оформленим дублем відзначився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який забив два м'ячі за сім хвилин.

Таким чином, на рахунку 23-річного норвежця 27 голів у футболці збірної Норвегії за 27 поєдинків.

Завдяки цьому Голанд вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів національної команди, обігнавши Ейнара Гундерсена, у якого 26 голів.

Рекордсменом збірної є Єрген Юве, на рахунку якого 33 забиті м'ячі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кіпр — Норвегія.