До абсолютного рекорду лише шість забитих м'ячів.
Ерлінг Голанд, Getty Images
13 жовтня 2023, 09:20
Збірна Норвегії у матчі сьомого туру відбору Євро-2024 у гостях розгромила Кіпр (4:0).
У цьому поєдинку оформленим дублем відзначився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який забив два м'ячі за сім хвилин.
Таким чином, на рахунку 23-річного норвежця 27 голів у футболці збірної Норвегії за 27 поєдинків.
Завдяки цьому Голанд вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів національної команди, обігнавши Ейнара Гундерсена, у якого 26 голів.
Рекордсменом збірної є Єрген Юве, на рахунку якого 33 забиті м'ячі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кіпр — Норвегія.