Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Востаннє такий подвиг чинив Дік Шнайдер.

Збірна Нідерландів у матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі поступилася Франції (1:2).

У цьому матчі єдиним голом у складі голландців відзначився захисник Феєнорда Квіліндсі Гартман, для якого це перший матч у футболці національної команди.

За інформацією OptaJohan, 21-річний Гартман став першим із 1972 року захисником збірної Нідерландів, який зміг забити у дебютному матчі.

У 1972 році таке досягнення вдалося Діку Шнайдеру.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.