Востаннє такий подвиг чинив Дік Шнайдер.
Квіліндсі Гартман, Getty Images
14 жовтня 2023, 14:40
Збірна Нідерландів у матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі поступилася Франції (1:2).
У цьому матчі єдиним голом у складі голландців відзначився захисник Феєнорда Квіліндсі Гартман, для якого це перший матч у футболці національної команди.
За інформацією OptaJohan, 21-річний Гартман став першим із 1972 року захисником збірної Нідерландів, який зміг забити у дебютному матчі.
У 1972 році таке досягнення вдалося Діку Шнайдеру.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.