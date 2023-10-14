Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбулися ще два кваліфікаційні поєдинки Чемпіонату Європи у Німеччині.

У рамках сьомого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще два поєдинки. Збірна Болгарії приймала збірну Литви на Національному стадіоні Васіла Левскі у Софії, а збірна Фінляндії гостювала у збірної Словенії на стадіоні Стожице у Любляні.

Перший тайм матчу Болгарія — Литва йшов до свого завершення, коли півзахисник господарів Краєв отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Вже за 3 хвилини рахунок у матчі відкрив захисник литовців Шірвис.

За 10 хвилин після початку другої половини зустрічі той же Шірвис подвоїв перевагу гостей. Міг відзначитися і Ласіцкас, який асистував йому у другому голі, але його гол скасували через положення поза грою.

Таким чином болгарці поступилися литовцям і опинилися на останньому місці у своїй відбірковій групі.

Болгарія — Литва 0:2

Голи: Шірвис, 45, 55

Гол Ласіцкаса (Литва) на 74-й хвилині матчу було скасовано через офсайд

Попередження: Антов, 8, Краєв, 21, Петков, 60, Груєв, 68, Десподов, 72 — Гінейтіс, 20

Вилучення: Краєв, 42 (друга жовта картка)

Турнірна таблиця групи G наразі виглядає наступним чином:

У Любляні словенці здобули важливі 3 очки у поєдинку проти Фінляндії. Господарі поля у перші півгодини сформували комфортний для себе результат завдяки голам талановитого нападника Шешко.

Ані у першій половині матчу, ані у другій, фінська збірна так і не зуміла відповісти Словенії хоча б одним забитим м'ячем у ворота Облака. А словенці наприкінці поєдинку забили ще раз — відзначився захисник Янжа.

У підсумку, друга поспіль поразка збірної Фінляндії, яка ще більше ускладнює для них ситуацію з боротьбою за кваліфікацію на Чемпіонат Європи-2024 у Німеччині.

Словенія — Фінляндія 3:0

Голи: Шешко, 16, 28, Янжа, 90+2

Попередження: Янжа, 10 — Каллман, 34

Турнірна таблиця групи Н наразі виглядає наступним чином: