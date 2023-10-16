Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 18:30 за київським часом.

Сьогодні, 16 жовтня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Захід пройде у конференц-залі стадіону Та'Калі Нешенел Стедіум. Початок о 18:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із гравців національної команди.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.