Початок заходу запланований на 18:30 за київським часом.
Сергій Ребров - Getty Images
16 жовтня 2023, 15:35
Сьогодні, 16 жовтня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.
Захід пройде у конференц-залі стадіону Та'Калі Нешенел Стедіум. Початок о 18:30 за київським часом.
Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із гравців національної команди.
Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.