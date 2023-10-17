Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "помаранчевих" поділився своїми думками після гри з Грецією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Греції (1:0).

"Ми мали вирішити результат матчу задовго до пенальті в компенсований час. Греція випустила трьох нападників, і раптово гравці були не на своїх позиціях.

У нас був комфортний перший тайм, але ми мали забити той пенальті. Після цього матч став зовсім іншим. Ми продовжували вірити у себе. Греція не створила моментів, але ми мали діяти обережно, щоб не пропустити.

У нас немає фахівця з пенальті, кутових та штрафних. Коли Вірджил підійшов до м'яча у другому таймі, я раптом подумав: "Звичайно, це буде не один із тих вечорів, коли й у нього щось піде не так". І Вірджил вирішив долю матчу", — наводить слова Кумана офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Греція — Нідерланди.