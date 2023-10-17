Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Своїми думками щодо цієї зустрічі поділився захисник синьо-жовтих Віталій Миколенко.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував прийдешній поєдинок відбору Євро-2024 з командою Мальти.

"Ми дуже багато сил витратили в поєдинку з Північною Македонією. Плюс із македонцями ми зіграли раніше, ніж мальтійці провели свій матч з Італією. Я думаю, що ми добре відновимося.

За схемою гри збірна Мальти зовсім трохи відрізняється від Північної Македонії. Найголовніше — мальтійці теж грають у три центральні захисники, тож нам буде трохи легше перебудовуватися під нового суперника. У македонців хороший атакувальний склад, і у мальтійців також. У них якісні швидкісні гравці.

Господарі — відверті аутсайдери? Наш головний тренер правильно сказав, що коли ми будемо звертати увагу на інші команди, то забудемо про свою. Якщо ж будемо виходити й демонструвати свій рівень і виконувати всі настанови, то все буде добре. Якщо будемо забагато дивитися на інших — нам буде важко.

Сьогодні на всіх гравцях буде велика відповідальність — і не тільки на футболістах лінії атаки. Коли ти багато атакуєш, в обороні звільняються великі зони. Тож відповідальність на всіх, навіть на тих, хто залишиться на заміні. Поєдинок із Мальтою — це не матч плей-оф, це чергова гра у групі, але ми знаємо, що коли не здобуватимемо три очки в кожній грі, то шансів на вихід на чемпіонат Європи в нас мало", — сказав Віталій Миколенко.

Матч Мальта — Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.