Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стала відома офіційна заявка "синьо-жовтих" на поєдинок відбору на ЄВРО-2024.

У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграє в гостях із Мальтою.

Як повідомляє УАФ, тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі списком гравців, які можуть зіграти в цьому протистояння.

Так, серед сюрпризів слід відзначити відсутність в заявці опорного півзахисника Тараса Степаненка, який є єдиним футболістом серед тих, хто перебуває у таборі збірної, але не потрапив до списку на гру з мальтійцями.

Заявка збірної України на матч із Мальтою:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Мальта — Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.