Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підсумки матчі від капітана команди.

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк прокоментував перемогу в матчі відбору на Євро-2024 над Грецією (1:0).

"Ми очікували важкого поєдинку, так і сталося. Ми упустили кілька можливостей завершити матч раніше. На останніх хвилинах Греція представила ще двох нападників, і нам довелося виживати. На щастя, ми домоглися успіху", — сказав ван Дейк.

Нагадаємо, що саме ван Дейк став автором єдиного голу в матчі. Капітан команди реалізував пенальті.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Греція — Нідерланди.