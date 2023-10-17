Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Камензулі допоміг підопічним Сергія Реброва.

Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 2:1.

Встановити паритет команда Сергія Реброва змогла в доволі курйозний спосіб — захисник мальтійців Камензулі незграбно замкнув пас Судакова на дальню стійку.

Відео автогола Камензулі:

Гра Мальта — Україна почався о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.