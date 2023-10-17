Камензулі допоміг підопічним Сергія Реброва.
Раян Камензулі, getty images
17 жовтня 2023, 23:20
Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 2:1.
Встановити паритет команда Сергія Реброва змогла в доволі курйозний спосіб — захисник мальтійців Камензулі незграбно замкнув пас Судакова на дальню стійку.
Відео автогола Камензулі:
Гра Мальта — Україна почався о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.