Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".
Мальта - Україна, фото УАФ
18 жовтня 2023, 00:22
Збірна України в рамках поєдинку восьмого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грала на виїзді проти Мальти та здобула перемогу з рахунком 3:1.
У складі команди Сергія Реброва голами відзначились Артем Довбик, Михайло Мудрик, а ще один м'яч мальтійці забили у власні ворота після прострілу Судакова.
Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти мальтійців.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до чемпіонату Європи 2024 року між збірним України та Мальти.