Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".

Збірна України в рамках поєдинку восьмого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грала на виїзді проти Мальти та здобула перемогу з рахунком 3:1.

У складі команди Сергія Реброва голами відзначились Артем Довбик, Михайло Мудрик, а ще один м'яч мальтійці забили у власні ворота після прострілу Судакова.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти мальтійців.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до чемпіонату Європи 2024 року між збірним України та Мальти.