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Француз двічі забив головою, що стало першою нагодою за 25 років.

Збірна Франції у товариському поєдинку розгромила національну команду Шотландії (4:1).

У цьому матчі оформленим дублем, причому обидва рази ударом головою, відзначився французький захисник Бенжамен Павар.

За інформацією OptaJean, Павар став першим захисником збірної Франції з 2013 року, якому вдалося оформити дубль.

Востаннє таке вдавалося Мамаду Сако у матчі плей-офф ЧС-2014, коли Франція обіграла Україну (3:0) за місце у фінальній частині турніру.

Також наголошується, що Павар став першим гравцем збірної Франції за 25 років, якому двічі вдалося забити головою в одній грі. Востаннє такий подвиг вдався Зінедіну Зідану у переможному фіналі ЧС-1998 проти Бразилії.