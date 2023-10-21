Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Проте один з футболістів підтримав вболівальників.

Збірна Литви в вересні грала проти збірної Сербії й отримала покарання за кричалку у виконанні власних фанатів.

Як повідомляє портал LRT, литовську збірну оштрафували на 10 тисяч євро за гасла проти володимира п*тіна.

Стверджується, що це була легендарна пісня, яку придумали харківські ультрас: "п*тін — х*йло, ла-ла-ла".

Згодом, гравець збірної Литви Юстас Ласіцкас у своєму Instagram заявив, щоб фанати продовжували це робити, а гравці покриють штраф за потреби.

"Продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премій скільки потрібно", — написав Ласіцкас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки вболівальникам Марселя.