Проте один з футболістів підтримав вболівальників.
Литовські фанати, getty images
21 жовтня 2023, 11:34
Збірна Литви в вересні грала проти збірної Сербії й отримала покарання за кричалку у виконанні власних фанатів.
Як повідомляє портал LRT, литовську збірну оштрафували на 10 тисяч євро за гасла проти володимира п*тіна.
Стверджується, що це була легендарна пісня, яку придумали харківські ультрас: "п*тін — х*йло, ла-ла-ла".
Згодом, гравець збірної Литви Юстас Ласіцкас у своєму Instagram заявив, щоб фанати продовжували це робити, а гравці покриють штраф за потреби.
"Продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премій скільки потрібно", — написав Ласіцкас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чотири гравці ПСЖ отримали дискваліфікацію за образливі кричалки вболівальникам Марселя.