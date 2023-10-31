Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обидва матчі пройдуть із глядачами на трибунах.

Майбутні матчі відбору Євро-2024 збірної Ізраїлю відбудуться в Угорщині, повідомляє прес-служба УЄФА.

Перша гра проти Швейцарії відбудеться 15 листопада, а друга проти Румунії відбудеться 18 листопада.

Обидва матчі відбудуться на стадіоні імені Ференца Пушкаша у Фельчуті.

Зазначається, що матчі пройдуть із глядачами на трибунах. Стадіон Академії Пушкаша вміщує 3816 глядачів.

Після шести ігор Ізраїль посідає третє місце у групі, набравши 11 очок. Попереду Румунія та Швейцарія, у яких 16 та 15 балів відповідно після восьми та семи ігор.