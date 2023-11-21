Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про те, як проходитиме плей-оф відбіркових матчів на чемпіонат Європи 2024 року.

Вже традиційно відбіркова кампанія на чемпіонат Європи проходить у два етапи — групова стадія, за підсумками якої стануть відомі 20 учасників фінальної частини турніру, а також плей-оф, де стануть відомі ще три володарі путівок на Євро.

Учасники плей-оф відбору Євро-2024

На даний момент участь у плей-оф гарантували собі 11 збірних: Грузія, Греція, Казахстан та Люксембург шляхом С, Ізраїль і Боснія та Герцеговина шляхом В, Україна, Фінляндія та Ісландія — шлях В або А, а також Польща та Естонія по шляху А.

Як бачимо, не вистачає одного учасника, яким буде збірна Хорватії або Уельсу — їх останні матчі групової стадії відбору пройдуть сьогодні, 21 листопада.

В даний час сітка плей-оф виглядає так:

Шлях C: Грузія (1) – Люксембург (4), Греція (2) – Казахстан (3)

Шлях B: Ізраїль (1) – Україна/Ісландія (4), Боснія і Герцеговина (2) – Фінляндія/Україна (3)

Шлях А: Польща (1) — Естонія (4), Уельс (2) — Фінляндія/Україна/Ісландія (3)

Таким чином, з Дивізіону А залишилося дві збірні, тож до них приєднується найкраща команда з Дивізіону Д – Естонія. Четвертою збірною буде одна з команд Дивізіону В, яка визначитиметься за допомогою жеребкування, в якому візьмуть участь Україна, Фінляндія та Ісландія.

Формат проведення плей-оф

Зрозуміло, що у плей-оф зіграють ті найкращі збірні, які не змогли пробитися на чемпіонат Європи напряму. Хто саме має право зіграти у плей-оф визначає рейтинг збірних у минулому розіграші Ліги націй.

У плей-оф заздалегідь місця гарантували Грузія та Боснія і Герцеговина, які виграли свої групи у Лізі націй.

Якщо один або кілька переможців груп Ліги націй пройшли на Євро через груповий відбір, то в плей-оф їх змінюють наступні збірні за рейтингом тієї ж групи.

Наприклад, Шотландія кваліфікувалася на Євро-2024, що дало путівку до плей-оф Фінляндії, яка йде наступною за рейтингом у Дивізіоні В.

Єдиний нюанс із Дивізіоном А, де одразу 13 збірних напряму кваліфікувалися на Євро, тому її доповнила найкраща команда з Дивізіону Д – Естонія.

Нагадаємо, чемпіонат Європи у Німеччині пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року. Матчі приймуть десять німецьких міст.