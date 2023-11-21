Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

62-річний чеський фахівець очолював збірну Чехії з 2018 року.

Збірна Чехії у заключному матчі відбірного циклу Євро-2024 обіграла Молдову (3:0) та посіла друге місце у групі, що дало їй путівку на чемпіонат Європи.

Однак після матчу головний тренер національної команди Ярослав Шилгави оголосив, що залишає збірну Чехії.

"Я хотів би подякувати хлопцям за те, як вони провели матч після всіх останніх подій. Ми досягли нашої мети – кваліфікувалися на чемпіонат Європи.

Не дивлячись на успіх, перед матчем ми вирішили, що не будемо продовжувати співпрацю. Я повідомив про це президента Федерації футболу Чехії Петра Фочека.

Чинився величезний тиск, часом я навіть не розумів цього. Це вплинуло на наше рішення. Це стосується на лише мене, а й усього тренерського штабу. Я переконаний, що ми впоралися з завданням та залишаємо по собі хороший результат", — наводить слова Шилгави прес-служба Федерації футболу Чехії.

Шилгави очолив збірну Чехії у 2018 році. Під його керівництвом чехи 2021 року дійшли до чвертьфіналу Євро.

На його рахунку 56 поєдинків, 26 перемог, 10 нічиїх та 20 поразок при статистиці м'ячів – 81:68. Це другий показник кількості матчів для тренера за історію збірної.