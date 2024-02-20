Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець все ще може повернутися до своєї національної команди.

Центральний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос перед березневою міжнародною перервою прийме рішення щодо виступів за німецьку національну команду, повідомляє видання The Athletic.

У березні збірна Німеччини зіграє два товариські поєдинки (проти Франції 23-го числа та Нідерландів 26-го). Якщо 34-річний німець все ж вирішить повернутися до команди, то головний тренер Юліан Нагельсманн включить його до заявки на згадані матчі.

Кроос призупинив виступи за свою національну команду після Євро-2020, де німці вилетіли від Англії на стадії 1/8 фіналу, щоб проводити більше часу з родиною та зосередитися на клубній кар'єрі у Реалі.

Напередодні першої частини двоматчевого протистояння з РБ Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів півзахисник підтвердив, що розглядає можливість повернення до збірної.

За даними transfermarkt, на його рахунку 17 голів і 19 асистів у 107 матчах за німецьку національну команду.

Майбутнє Крооса у Мадриді наразі теж оповите невідомістю. Контракт гравця втрачає чинність наприкінці поточного сезону. The Athletic передає, що керівництво "вершкових" вже повідомило його про те, що він може оновити свою угоду з клубом, коли забажає цього. Керманич Реала Карло Анчелотті та одноклубники німця хочуть, щоб він залишився у команді бодай ще на сезон.