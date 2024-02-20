Гравець все ще може повернутися до своєї національної команди.
Тоні Кроос, Getty Images
20 лютого 2024, 19:01
Центральний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос перед березневою міжнародною перервою прийме рішення щодо виступів за німецьку національну команду, повідомляє видання The Athletic.
У березні збірна Німеччини зіграє два товариські поєдинки (проти Франції 23-го числа та Нідерландів 26-го). Якщо 34-річний німець все ж вирішить повернутися до команди, то головний тренер Юліан Нагельсманн включить його до заявки на згадані матчі.
Кроос призупинив виступи за свою національну команду після Євро-2020, де німці вилетіли від Англії на стадії 1/8 фіналу, щоб проводити більше часу з родиною та зосередитися на клубній кар'єрі у Реалі.
Напередодні першої частини двоматчевого протистояння з РБ Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів півзахисник підтвердив, що розглядає можливість повернення до збірної.
За даними transfermarkt, на його рахунку 17 голів і 19 асистів у 107 матчах за німецьку національну команду.
Майбутнє Крооса у Мадриді наразі теж оповите невідомістю. Контракт гравця втрачає чинність наприкінці поточного сезону. The Athletic передає, що керівництво "вершкових" вже повідомило його про те, що він може оновити свою угоду з клубом, коли забажає цього. Керманич Реала Карло Анчелотті та одноклубники німця хочуть, щоб він залишився у команді бодай ще на сезон.