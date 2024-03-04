Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці 26 футболістів "синьо-жовтих".

Міністерство молоді та спорту України опублікувало склад делегації збірної на майбутню гру плей-оф за вихід на Євро-2024.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" зіграють проти Боснії і Герцеговини в Зениці, 21 березня.

У списку наступні гравці:

Голкіпери: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка).

Захисники: Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія).

Резерв:

Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).

Захисник: Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва – Динамо).

Форварди: Назарій Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.