Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наступний, надважливий матч "синьо-жовтих" вже не за горами.

Лівий вінгер збірної України Михайло Мудрик висловився щодо майбутнього поєдинку проти збірної Боснії і Герцеговини, передає офіційний сайт УАФ.

Колектив Сергія Реброва продовжує підготовку до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024. Гравець Челсі Михайло Мудрик поділився своїми думками після прибуття до розташування української національної команди:

"Усе добре, не можу дочекатися, щоб почати тренування. Але потрібно до всього підходити з розумом, необхідний день на відновлення, а вже потім — готуватися на повну.

Кожному футболісту додає впевненості, якщо він добре грає й забиває. Вихід до півфіналу Кубку Англії? Нам допомогли командний дух, те, що ми билися до кінця, хотіли виграти більше.

Завжди, коли приїжджаєш до збірної, ти повинен перелаштуватися з клубного футболу. Що швидше — то краще. Ми вже знаємо, як це робити.

Кожна збірна індивідуальна, усі відрізняються. Боснія — окрема команда, до якої потрібно готуватися окремо. Кого б виділив? У суперників є Джеко, П'янич — відомі футболісти.

Для досягнення успіху в плей-оф потрібно не розкачуватися, а одразу виходити та брати своє, показувати, чого ти вартий, і перемагати", — зазначив 23-річний вінгер.

Нагадаємо, поєдинок збірної України зі збірною Боснії і Герцеговини відбудеться у четвер, 21 березня.