Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Баварії хотів би повернутися до складу своєї національної команди.

Центральний захисник Баварії Ерік Даєр заявив в інтерв'ю YouTube-каналу The Overlap, що хоче знову представляти збірну Англії і вважає, що заслуговує на виклик, передає портал BBC.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу 09.04.2024

Після чемпіонату світу-2022 у Катарі, де Даєр взяв участь у двох матчах, провівши на полі всього 13 хвилин, він лише раз опинився у заявці "Трьох Левів". Тоді, у березні 2023 року, він залишився на лаві запасних, тоді як англійці здолали Італію на виїзді (2:1) та Україну вдома (2:0) у рамках відбору Євро-2024.

"Я б не сказав, що після чемпіонату світу в мене був якийсь спад форми. Я показую найкращу гру у своїй кар'єрі відтоді, як Конте прийшов на посаду головного тренера Тоттенгема у 2021 році. Продовжую її демонструвати з тих пір.

Люди думають, що мені 37 або щось таке, але мені 30 років і я ще не досяг свого піку. Я хочу бути частиною збірної Англії і вважаю, що маю бути у ній, що я гравець цього рівня", — заявив англієць, на рахунку 3 голи у 49 матчах за "Трьох Левів".

У цьому сезоні Даєр взяв участь у 16 матчах (1133 хвилин) Тоттенгема (4) і Баварії (12) у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, колектив Гарета Саутгейта кваліфікувався на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині, що відбудеться влітку. У групі С збірній Англії протистоятимуть Словенія, Данія і Сербія.