Півзахисник Севільї Джибріль Соу, швидше за все, пропустить решту нинішнього сезону. Про це повідомляє AS.

Після медичного обстеження стало відомо, що 27-річний швейцарець має перелом стопи і найближчим часом має стати відомо, чи потрібна операція.

Таким чином, Соу пропустить не лише кінцівку сезону, а й майбутній чемпіонат Європи у Німеччині, який пройде влітку.

У нинішньому сезоні Соу провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти.