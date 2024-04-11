Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарія може втратити основного півзахисника напередодні чемпіонату Європи.

Півзахисник Севільї Джибріль Соу, швидше за все, пропустить решту нинішнього сезону. Про це повідомляє AS.

Після медичного обстеження стало відомо, що 27-річний швейцарець має перелом стопи і найближчим часом має стати відомо, чи потрібна операція.

Таким чином, Соу пропустить не лише кінцівку сезону, а й майбутній чемпіонат Європи у Німеччині, який пройде влітку.

У нинішньому сезоні Соу провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти.