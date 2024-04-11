Швейцарія може втратити основного півзахисника напередодні чемпіонату Європи.
Джибріль Соу, ФК Севілья
11 квітня 2024, 14:49
Півзахисник Севільї Джибріль Соу, швидше за все, пропустить решту нинішнього сезону. Про це повідомляє AS.
Після медичного обстеження стало відомо, що 27-річний швейцарець має перелом стопи і найближчим часом має стати відомо, чи потрібна операція.
Таким чином, Соу пропустить не лише кінцівку сезону, а й майбутній чемпіонат Європи у Німеччині, який пройде влітку.
У нинішньому сезоні Соу провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти.