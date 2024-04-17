Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорватський форвард отримав пошкодження у матчі проти "кажанів".

Нападник Осасуни Анте Будімір більше не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє Marca.

32-річний хорват зазнав травми в минулому матчі проти Валенсії (0:1), у якому він не зміг реалізувати пенальті.

За інформацією джерела, після медичного обстеження у футболіста були виявлені три зламані ребра та мінімальний пневмоторакс.

Терміни його відновлення не вказуються, але наголошується, що Анте вибув до кінця сезону і навіть ризикує пропустити майбутнє Євро-2024.

Цього сезону Будімір провів 36 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав дві гольові передачі.

Додамо, що Анте є одним із конкурентів українця Артема Довбика (17 голів) у суперечці за нагороду найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. На рахунку хорвата 16 голів у Ла Лізі.