Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Орли" потрапили у "групу смерті".

Національна збірна Албанії оголосила розширену заявку на чемпіонат Європи-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня на теренах Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Албанії.

Головний тренер "орлів" Сілвіньо оголосив список із 27 футболістів, але тільки 26 з них зможуть поїхати на чемпіонатом Європи.

Воротарі: Етріт Беріша (Емполі), Ельхан Кастраті (Чіттаделла), Симон Сімоні (Айнтрахт), Томас Стракоша (Брентфорд)

Захисники: Насер Алії (Волунтарі), Арлінд Аєті (ЧФР Кдуж), Іван Баліу (Райо Вальєкано), Берат Джімшіті (Аталанта), Ельсеїд Гюсай (Лаціо), Ардіан Ісмайлі (Емполі), Мараш Кумбула (Сассуоло), Енеа Міхай (Фамалікан), Маріо Митай (локомотив)

Півзахисники: Амір Абраші (Грассхоппер), Крістьян Аслані (Інтер), Недім Байрамі (Сассуоло), Медон Беріша (Лечче), Клаус Г'ясула (Дармштадт), Кязім Лячі (Спарта Прага), Ернест Мучі (Бешикташ), Ульбер Рамадані (Лечче)

Нападники: Ясір Асані (Кванчжу), Армандо Броя (Челсі), Мірлінд Даку (рубін), Арбер Ходжа (Динамо Загреб), Рей Манай (Сівасспор), Таулянт Сефері (Бані Яс)

Збірна Албанії на Євро-2024 зіграє в групі B, де зустрінеться з Італією, Хорватією та Іспанією.