Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тоні Кроос розповів про шанси своєї національної збірної на чемпіонаті Європи.

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос не вважає свою команду фаворитом домашнього Євро.

"Було б неправильно не змагатися з метою виграти чемпіонат Європи. Думаю, нам вдалося трохи змінити настрій на позитив.

Проте, на мій погляд, ми далеко не фаворити турніру. Але це для мене реальність: коли я граю в турнірі, я, звичайно, хочу перемогти", — сказав Кроос.

Євро-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, у групі на Євро-2024 збірна Німеччини гратиме проти Швейцарії, Шотландії та Угорщини.