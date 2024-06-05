Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер збірної Франції висловився про майбутній Євро-2024.

Цього літа у Німеччині стартує Євро-2024, яке буде проходити у період з 14 червня до 14 липня 2024

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що чемпіонат Європи — це більш важкий турнір, ніж чемпіонат світу, який він вигравав у 2018 році, а в 2022 — доходив до фіналу, де поступився Аргентині.

"На мій погляд, Євро — це більш складний турнір, ніж чемпіонат світу. Це дуже, дуже важко, починаючи з групового етапу.

Чемпіонат Європи — турнір, який ми не вигравали 24 роки. Це багато, але ми не чинимо на себе додаткового тиску. Ми продовжуємо готуватися до групового етапу, щоб добре виступити", — заявив Кіліан Мбаппе для RMC Sport.

Нагадаємо, що на майбутньому Євро-2024 збірна Франції зіграє із Польщею, Нідерландами та Австрією