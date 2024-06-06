Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський захисник поділився своїми думками після того, як не потрапив у заявку збірної на чемпіонат Європи.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував рішення тренерського штабу Гарета Саутгейта не включати його до складу збірної Англії на Євро-2024.

"Я засмучений тим, що мене не взяли до складу збірної Англії на Євро цього літа.

Незважаючи на всі мої зусилля, мені не вдалося впоратися із травмою. Можливо, я дуже примушував себе, намагаючись потрапити до збірної. Я зовсім спустошений.

Для мене представляти Англію – найвища честь. Це означає для мене все. Якщо я не зможу допомогти команді як гравець, я підтримаю її як уболівальник – разом із рештою країни. Ідіть і виграйте, хлопці.

Далі я повернуся до медичної команди Манчестер Юнайтед, щоби підготуватися до наступного сезону", — написав Магвайр у своєму твіттері.

Нагадаємо, на Євро-2024 Англія зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.